Sorpresa dal temporale con scariche di fulmini: paura per un'escursionista

Sorpresa dal temporale durante un temporale. Paura giovedì pomeriggio per una 28enne ravennate. La giovane stava facendo un escursione da sola, sull'alto Appennino romagnolo percorrendo il sentiero Lama-Cancellino nel comune di Bagno di Romagna nei pressi del passo del Vinco quasi al confine con la Toscana. All’improvviso è arrivato un fortissimo temporale molte scariche di fulmini. La donna colta dalla paura, ha contattato telefonicamente il 118 per chiedere indicazioni su dove portasse il sentiero che stava percorrendo in quel momento.



L’operatore 118 le ha fornito le indicazioni richieste, ma nel parlare con la ragazza ha capito che era fortemente provata, decidendo allora di attivare il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, perché andasse incontro all’escursionista e la portasse in sicurezza fino alla strada carrozzabile. Il Soccorso Alpino, visto anche le condizioni meteo, ha inviato sul posto la squadra della valle del Savio e quella della valle del Bidente. Durante l’avvicinamento la 28enne è stata contattata telefonicamente dal Capo Squadra che è riuscito a capire l’esatta posizione. Raggiunta con mezzo fuoristrada, dalla squadra del Bidente, è stata fatta salire e accompagnata alla sua auto.



Il Soccorso Alpino e Speleologico, servizio regionale Emilia Romagna, raccomanda a tutti i frequentatori della montagna "di controllare le previsioni meteo prima di intraprendere una gita o una escursione. I temporali estivi sono improvvisi, violenti e con importante attività elettrica".