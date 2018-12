Sorpresa di Natale: il circolo Abajur riapre e lancia una petizione

Il circolo Abajur, che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura dopo le polemiche insorte a causa di rumori e schiamazzi lamentati dai residenti, ha deciso di fare una "sorpresa di Natale" ai suoi - ormai ex - frequentatori. Tramite la propria pagina Facebook, infatti, il cicolo di via Ghibuzza ha annunciato la riapertura straordinaria per due giornate, per festeggiare il Natale e soprattutto per lanciare una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di non far morire il circolo. "Sperando che 350 firme (minimo) contino più dell'esposto di un cittadino", commentano dal circolo. Domenica 23 dicembre verrà proiettato il film "La vita è meravigliosa" di Frank Capra, mentre lunedì 24 dj set "cult" a sorpresa.