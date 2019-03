Sorpresi a rubare, fuggono e travolgono un vigilante: arrestati

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato martedì pomeriggio due giovani per "rapina impropria" e "furto aggravato" in vari negozi del centro commerciale Esp. All’arrivo i militari hanno appurato che i due ragazzi di 19 e 20 anni di origine ghanese, dopo aver rubato degli airpod dagli scaffali del supermercato ed essersi recati alle casse per pagare una bibita, vistosi scoperti, al fine di guadagnare la fuga, hanno spintonato, facendo rovinare a terra, un vigilante del centro che per fortuna non riportavano gravi danni.

Negli zaini i due giovani avevano abbigliamento e dispositivi hi-tech, a cui avevano divelto i dispositivi anti-taccheggio danneggiando la merce, asportati in altri esercizi commerciali della galleria dal valore complessivo di oltre 400 euro. Dopo la ricostruzione dei fatti, i due ladri sono stati dichiarati in arresto per rapina impropria e furto aggravato. Mercoledì, con la convalida del provvedimento, il giudice per le indagini preliminari ha imposto a entrambi l’obbligo della presentazione giornaliera in un Ufficio di Polizia.