Sorpreso con la droga vicino a un locale di Marina di Ravenna: nei guai un 24enne

I carabinieri della stazione di Marina di Ravenna hanno arrestato venerdì sera un ragazzo 24enne con l'accusa di detenzione di droga a scopo di spaccio. Il giovane italiano è stato fermato durante i controlli mirati al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, controlli intensificati anche in vista della vicina stagione estiva.

Il giovane, infatti, è stato sorpreso vicino a un esercizio pubblico della località turistica, in possesso di hashish. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo durante il controllo di polizia hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo così ulteriore sostanza stupefacente per complessivi grammi 25 circa, di marijuana suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato mattina il giovane è stato condotto davanti il Tribunale di Ravenna dove il giudice ha convalidato la misura precautelare applicando al giovane l’obbligo di dimora nella provincia di Ravenna, di permanenza notturna e di firma alla caserma dei carabinieri di Ravenna.