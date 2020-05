Sorpreso mentre dissotterrava la droga tra i cespugli: arrestato dalla Polizia

Un tunisino di 33 anni è stato arrestato nella nottata tra mercoledì e giovedì dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna con l'accusa di "detenzione illecita di sostanze stupefacenti" e "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". Poco prima della mezzanotte di mercoledì, nei pressi della cinta muraria adiacente al parcheggio di via Fiume Montone Abbandonato, una Volante ha proceduto al controllo dell'individuo che stava armeggiando tra i cespugli.

Quest’ultimo, che non si era accorto dell’avvicinarsi dei poliziotti, è stato sorpreso mentre dissotterrava delle confezioni di materiale plastico, al cui interno vi erano quarantasette involucri. L’uomo, che non aveva con sé alcun documento, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. La Polizia Scientifica ha eseguito gli accertamenti preliminari sulla sostanza contenuta negli involucri, risultata essere cocaina e marijuana, rispettivamente per un peso di 37 e 0,5 grammi.

L’uomo, sposato coniugato con una cittadina straniera residente in Italia, è risultato gravato da diversi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e per la violazione delle leggi sull’immigrazione. Nulla è emerso dalla perquisizione effettuata presso la residenza della moglie, ove il 33enne risiede. Processato per direttissima, il giudice ha concesso i termini a difesa e disposto nei confronti dell’imputato gli arresti domiciliari sino allo svolgimento del processo.