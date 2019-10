Sorpreso mentre ruba la bici ad una studentessa: subito bloccato dalla Polizia

Sorpreso giovedì mattina mentre stava rubando una bici dal cortile della succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale, di fronte al Palazzo Degli Affari in viale Berlinguer. Un 26enne brasiliano, senza fissa dimora, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico. Intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione, il giovane è stato subito bloccato. Con se aveva una tronchese, utilizzata per tagliare la catena che aveva sottratto dalla rastrelliera all’interno del cortile della succursale della scuola, che aveva poi nascosto fra alcune piante perchè accortosi del sopraggiungere delle Volanti. I poliziotti, attraverso alcuni codici di protezione apposti sulla bicicletta, sono riusciti a rintracciare la legittima proprietaria, una studentessa alla quale è stato restituito il velocipede.