Sospesi per le feste i lavori di potenziamento della rete gas a Milano Marittima

La ditta incaricata da InRete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione del gas, ha ultimato venerdì la prima parte del primo stralcio dei lavori di potenziamento della rete in via G. Matteotti a Milano Marittima, dalla rotonda Piazzale Genova fino all’incrocio con la Via Traversa V Pineta. L’asfalto di tutta l’area di cantiere è perfettamente percorribile: infatti non ci sono scavi aperti e rimarrà solo qualche transenna. I lavori, come da programma, riprenderanno il 29 aprile dopo la pausa pasquale, per il definitivo completamento del cantiere che comporta la posa di una nuova condotta lunga 300 metri da Via Traversa VII Pineta fino a Piazzale Napoli.

L’intervento, che comporta un investimento di 90.000 euro a carico di InRete, si è reso necessario a seguito di un guasto, verificatosi nel 2017, sull’impianto idrico di un privato che introdusse notevoli quantità di acqua all’interno della rete gas di Milano Marittima. Nonostante diversi lavori in pronto intervento svolti sulla rete gas per cercare di risolvere almeno nell’immediato i problemi segnalati e ripristinare in modo puntuale il servizio, successivamente sono state riscontrate diverse segnalazioni per problematiche riconducibili a quell’evento.

Per risolvere in modo definitivo le problematiche evidenziate, InRete ha ritenuto necessario eseguire urgentemente la posa di una nuova condotta gas in acciaio, che avrà la funzione d’interconnettere tutte le reti gas presenti nella zona con una tubazione di diametro molto più significativo di quelle esistenti. Il potenziamento andrà in esercizio prima dell’estate, eliminando i rischi di nuovi disservizi alle attività dell’area nel periodo estivo di luglio e agosto.