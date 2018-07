Sosta nei posti dei disabili, 66 multe da inizio anno: e le mancate revisioni sono una al giorno

Prosegue intensamente l'attività del presidio di Polizia municipale sul territorio di Massa Lombarda. Come richiesto dall’Amministrazione comunale, oltre all'attività ordinaria l'impegno degli agenti è particolarmente concentrato sul contrasto ad alcune tipologie di infrazioni, quali l'utilizzo improprio degli stalli riservati al parcheggio degli autoveicoli guidati o che trasportano disabili. In questo contesto dall'inizio dell'anno sono state elevate 66 sanzioni.

Continua inoltre l'attività di presidio della viabilità e, in particolare, su via Trebeghino per verificare il corretto rispetto dell'ordinanza che consente il transito a residenti e autorizzati. Dall'inizio dell'anno i servizi di posto fisso attuati dalla Municipale hanno portato a sanzionare 200 veicoli che transitavano al di fuori delle norme stabilite. Il contrasto all'alta velocità, in questi mesi particolarmente rivolto a via Martiri della libertà e via Santa Lucia, ha visto sanzionati complessivamente 79 veicoli negli ultimi tre mesi.

I controlli effettuati con il targa system hanno portato, dall'inizio dell'anno (anche grazie a efficaci e puntuali segnalazioni da parte dei cittadini), al sequestro di 15 veicoli sprovvisti di assicurazione, oltre a mediamente 30 sanzioni al mese per mancata revisione dell'automezzo. Importante infine l’opera di informazione e riferimento costante a beneficio dei cittadini, che si è concretizzata con una media di oltre 100 accessi mensili al front office.