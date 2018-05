Sosta nel parcheggio dell'ospedale: "Rendiamola gratuita per le prime tre ore"

Sosta gratuita per le prime tre ore nel parcheggio dell'ospedale di Ravenna: è la proposta contenuta all'interno dell'ordine del giorno depositato venerdì mattina dal gruppo consiliare La Pigna. "Riteniamo inopportuno che chi si reca in ospedale per sostenere esami diagnostici, far visita o assistenza a pazienti o accompagnare qualcuno al pronto soccorso sia soggetto a tariffazione dal primo momento in cui accede al parcheggio - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - In molte strutture sanitarie pubbliche importanti, come ad esempio all’ospedale Bufalini di Cesena, la tariffazione viene applicata solo allo scadere della terza ora di permanenza. Peraltro, il parcheggio del Santa Maria delle Croci dispone già di un sistema integrato di videocamere che regolano l’afflusso delle auto. Basterebbe, quindi, solo una modifica a tale sistema per consentirne la fruibilità gratuita temporizzata. Va da sè che chi dovesse trattenersi oltre il tempo di gratuità concesso si vedrà applicata la relativa tariffa per tutto il periodo di permanenza restante. Chiediamo, pertanto, che si proceda con la modifica di tale sistema, così da agevolare gli utenti del nostro ospedale".