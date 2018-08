Sosta selvaggia negli stradelli di Pinarella: fioccano multe per oltre mille euro

Continua senza tregua l’attività di controllo per quanto riguarda la sosta selvaggia di veicoli su area demaniale marittima privi di apposita autorizzazione. Martedì mattina infatti, sono state elevate 5 sanzioni amministrative, per un totale di 1030 euro a ridosso della pineta, lungo gli stradelli nei retro bagni di Pinarella. L’area in questione infatti risulta regolamentata con fasce orarie prestabilite. Multe salate pari a 206 euro per le violazioni dell’Ordinanza Balneare Regionale sanzionate dell’art. 1161 del Codice della Navigazione.

I controlli continueranno nei prossimi giorni e per tutta l'estate sia sugli stradelli che lungo spiagge di Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima per debellare ogni forma di comportamento illecito ma soprattutto per garantire la sicurezza della balneazione e la corretta fruizione degli spazi demaniali marittimi. E' attivo il Numero blu gratuito 1530, da utilizzare per la sola segnalazione delle emergenze, mentre, per gli altri dettagli contattare le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito www.guardiacostiera.it