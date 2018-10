Sosta sospetta nella stradina: era uno scambio di droga, pusher in manette

Dalla sosta sospetta spunta la droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne cittadino tunisino per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì pomeriggio, a Russi, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno seguito un’auto con a bordo il 38enne, noto agli agenti, che lo avevano arrestato all’inizio dell’anno per spaccio di droghe.

Dopo aver percorso un tratto di strada in una via secondaria, il mezzo condotto dall'uomo si è fermato dietro a un’auto in sosta e con le quattro frecce d’emergenza in funzione. Il conducente di quest’ultima si è avvicinato al finestrino dell’auto del tunisino e si è sporto per un breve attimo all’interno. Immediatamente sono intervenuti gli investigatori, che hanno fermato i due. L’acquirente ha immediatamente consegnato ai poliziotti un involucro di materiale plastico contenente cocaina.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione del 38enne ha permesso di rinvenire più di 1.000 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, che è stato sequetrato. Pertanto l'uomo, in regola con le norme sull’immigrazione, è stato arrestato. All’udienza che si è svolta giovedì mattina presso il Tribunale di Ravenna l’arresto è stato convalidato e sono stati concessi i termini a difesa. Il tunisino è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino alla data del processo, che si svolgerà a dicembre.

