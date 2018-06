Sostanze dopanti e droghe varie in casa: arrestato 26enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne catanese residente ad Alfonsine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, nel tardo pomeriggio di venerdì ha proceduto al controllo di un veicolo con due persone a bordo in via Fiume di Sotto a Fusignano.

All’atto del controllo il passeggero cercava di disfarsi di due involucri che, prontamente recuperati dagli agenti a cui non sfuggiva il gesto, risultavano contenere complessivamente circa grammi 1,7 di cocaina. Pertanto, una volta accertato l’estraneità del conducente, gli investigatori della Questura hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del detentore, con precedenti di polizia per furto. Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati grammi 22 della stessa sostanza e grammi 2,6 di hashish oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 1145 euro in contanti; inoltre all’interno di una borsa da palestra sono state sequestrate sei fiale di “DROSTANOLONE”, sostanze “dopante” di genere proibito.

Dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, al termine degli atti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna, lo stesso veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sabato mattina il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e, dopo aver concesso il rinvio della celebrazione dell’udienza al 14 luglio, ha sottoposto il soggetto all’obbligo di firma giornaliera