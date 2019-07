Sotto al sedile nascondeva la riproduzione di una pistola: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 25enne albanese per il reato di detenzione abusiva di armi. Qualche pomeriggio fa, a Ravenna, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un’auto. Il conducente, unico passeggero, è stato identificato per il cittadino albanese di 25 anni.

Durante l’ispezione del mezzo, sotto il sedile dell’autista, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato la riproduzione di una pistola semiautomatica di colore nero e con il tappo rosso parzialmente rimosso. Pertanto, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di armi.