Soundscreen Film Festival, tutti i premiati dell'edizione 2019

La quarta edizione di Soundscreen film festival, tra le pochissime manifestazioni in Italia dedicate a cinema e musica, dopo 9 intensi giorni di proiezioni, eventi ed ospiti speciali - tra cui il pluripremiato regista italo-americano Abel Ferrara - è giunta al termine. Sabato 28 settembre è andato in scena al Palazzo del Cinema e dei Congressi l'ultimo atto della rassegna diretta da Albert Bucci, organizzata dall'Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Durante la cerimonia di premiazione, la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dal regista e sceneggiatore inglese Sean Hogan, dalla musicista Stefania Alos Pedretti e dall'organizzatore di festival, programmatore al Biograph Film Festival di Bologna, Alessandro Di Pasquale) ha assegnato i seguenti premi:

Premio Miglior Film Lungometraggio - Teheran: city of love, di Ali Jaberansari “Per la capacità dimostrata nell'intrecciare con sottile delicatezza tre vite solitarie. Il film è in grado di raccontare piccole storie che parlano di verità più grandi, di come le libertà individuali incidano sulle nostre vite emotive”.

Premio alla Miglior Regia - Heavy trip, di Juuso Laatio e Jukka Vidgren “Per la capacità dei due registi di creare una commedia sul genere Metal, dimostrando una conoscenza dettagliata dell'argomento e un'ottima capacità nell'uso dei tempi comici. Come tutte le buone commedie, è sia specifica che universale”.

Premio Speciale della Giuria al Miglior Contributo Musicale - The monkey and the mouth, di Thea Hvistendahl “Per come il film è stato costruito sulla base dell'espressione visiva della musica dei Karpe Diem. I loro testi e contenuti politici creano una nuova forma ibrida di narrazione: in parte film-concerto, in parte film narrativo e videoclip”.

La votazione del pubblico SoundScreen ha sancito il Premio al Miglior Film Cortometraggio: Ipdentical del regista spagnolo Marco Huertas.