Spaccata nella notte nel negozio d'abbigliamento: il ladro si ferisce e lascia tracce di sangue

Torna l'incubo spaccate. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3.40, dei malviventi si sono intrufolati nel negozio d'abbigliamento 'Ragazzi Italiani' di via Canale Molinetto. I ladri, una o due persone, sono entrati sfondando la vetrata d'ingresso con un cacciavite e provocando un forte rumore di vetri rotti, svegliando così i residenti che hanno subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del radiomobile e una pattuglia della Polizia di stato, che hanno iniziato le ricerche. All'interno del negozio sono stati trovati sacchi riempiti con i vestiti arruffati e il registratore di cassa (privo del fondo, che i titolari non lasciano mai in negozio) divelto ma abbandonato come il resto della merce, oltre ad alcune tracce di sangue dovute probabilmente a un taglio accidentale con il vetro della porta. I Carabinieri hanno poi fermato una persona poco distante, sudata e con la maglia sporca di sangue, e l'hanno portata in caserma come sospettato autore del colpo.