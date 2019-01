Spaccata al bar, ladri fuggono con una slot: danni per 15mila euro

Spaccata nel cuore della notte tra martedì e mercoledì in zona Bassette. Intorno all'1.15 due persone, coperte da giubbotti e berretti di lana, hanno sfondato la vetrata del bar Officina del Caffè a bordo di un furgone, mandandola completamente in frantumi. I due si sono poi intrufolati nella sala laterale del locale di via Bondi, portando via una macchinetta cambia-monete e una slot machine, lasciandone sul posto altre due. Il tutto è durato appena quattro minuti, poi i malviventi, probabilmente intimoriti anche dall'allarme, si sono dati alla fuga senza toccare altro.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i Carabinieri, che ora stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli. L'importo del furto è ancora ignoto, mentre sono ingenti i danni alle infrastrutture, tra i 12 e i 15mila euro da una prima stima. L'attività mercoledì mattina è rimasta regolarmente aperta, dal momento che non sono stati registrati danni nella zona bar.