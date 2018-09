In pochi minuti completano una razzia da diverse migliaia di euro: spaccata nella notte

Pochi minuti per una razzia da oltre 10mila euro, ma con il bottino ancora in fase di quantificazione. Spaccata nella notte alla tabaccheria Alberti nell’omonima via, nella prima periferia di Ravenna, con una banda (formata da tre persone incappucciate) che ha sfondato con una mazza la porta di ingresso dell’attività. Mancavano pochi minuti alle 5 della notte tra venerdì e sabato quando il commando è entrato in azione. Dopo aver distrutto la telecamera di sorveglianza esterna e svuotato un bidone della raccolta differenziata, i malviventi hanno sfondato la vetrata e sono entrati all’interno del locale portando via circa 500 stecche di sigarette, il fondo cassa e altro materiale, tra cui pochi Gratta e Vinci, insaccando il tutto proprio nel bidone e fuggendo a gambe levate.

L’azione è durata pochissimi minuti: l’allarme, che ovviamente ha iniziato a suonare, ha svegliato tutto il vicinato che è sceso in strada chiamando le forze dell’ordine che sono giunte velocissime sul posto. Le volanti della Polizia stanno visionando le telecamere di sorveglianza interne, che i malviventi nono sono riusciti a mettere ko, e quelle nei dintorni della zona per cercare di dare un nome ed un volto ai responsabili del furto.