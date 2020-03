Il bar è chiuso, i ladri fanno la spaccata nel cuore della notte: razzia di sigarette e contanti

Spaccata nel cuore della nottata tra sabato e domenica in una stazione di servizio lungo la Reale, ad Alfonsine. Poco prima della mezzanotte una banda ha preso di mira il bar "Eni", normalmente aperto h24, ma chiuso in queste settimane secondo l'ordinanza finalizzata a contrastare la diffusione del coronavirus. Per entrare hanno sradicato una grata di una finestra laterale che dà accesso al punto vendita. Quindi hanno razziato sigarette per un valore di circa 5mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi hanno forzato due slot, prendendone il contenuto, oltre che entrare in possesso di contanti trovati in un cassetto. Il bottino complessivo ammonta a circa 6mila euro. Dopodichè si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.