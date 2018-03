Furgone rubato usato come ariete per la spaccata: due slot machine ritrovate in campagna

Prima hanno rubato un furgone, poi l'hanno usato come ariete per realizzare la spaccata nel bar. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle tre, i residenti di via Oberdan a Faenza sono stati svegliati di soprassalto da un fortissimo rumore che ha fatto spaventare l'intero quartiere. Una banda di malviventi, infatti, si è catapultata contro la vetrata del bar Sporting utilizzando un furgone rosso rubato lunedì sera a una società sportiva di Imola. I Carabinieri di Faenza hanno ricevuto diverse telefonate da parte dei residenti e si sono precipitati sul posto in una manciata di minuti, ma i ladri si erano già dati alla fuga dopo aver caricato sul furgone due slot machine, lasciando invece intatti fondo cassa, stecche di sigarette e tutto il resto del materiale all'interno del bar.

I militari hanno subito iniziato le ricerche perlustrando il faentino, fino a quando all'alba di martedì mattina una pattuglia, in zona Tebano, ha notato il furgone abbandonato in una stradina laterale nascosto in mezzo alla vegetazione. Al suo interno era presente una delle due slot, scassinata e svuotata del contenuto, mentre la seconda macchinetta è stata ritrovata gettata in un fosso poco distante, anche questa aperta e senza monete. Difficile quantificare la cifra sottratta dalle due slot, tuttavia i danni alla struttura sono ingenti. Il bar non è provvisto di telecamere di videosorveglianza, tuttavia i Carabinieri manfredi stanno visionando i filmati di quelle presenti nella zona per cercare di risalire ai colpevoli.