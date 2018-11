Ladri scatenati nella notte, colpito anche il Caffè Belli: bottino da migliaia di euro

I ladri hanno davvero "fatto festa" nella notte tra mercoledì e giovedì a Ravenna. Dopo il tentato furto all'officina di biciclette e la spaccata al Costa Cafè, a essere preso di mira intorno alle 2.40 è stato il Caffè Belli di via Guerrini, in pieno centro storico - a poco più di 300 metri di distanza dal Costa. Anche in questo caso si tratterebbe di una banda di persone che, a volto coperto da cuffie e sciarpe, è riuscita a entrare nel bar senza far suonare l'allarme, puntando poi al registratore di cassa da cui hanno sottratto un fondo di circa 2-300 euro. Di quanto successo se ne sono accorti i proprietari solo intorno alle 6, all'apertura del bar. I Carabinieri, che hanno in mano le indagini e che stanno visionando le telecamere del centro storico per cercare di risalire ai movimenti dei malviventi, non escludono che i tre colpi possano essere stati effettuati dalle stesse persone.