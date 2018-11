Spaccata in tabaccheria con un tombino: rubate sigarette e gratta e vinci per oltre 25mila euro

Spaccata nella notte nella tabaccheria Morselli di via Santucci, a Ravenna. Intorno alle 4.30 nel locale è suonato l'allarme, dopo che una banda di alcune persone ha fatto irruzione nel locale infrangendo la vetrata laterale del negozio, che fa angolo su via Ippolito Nievo, usando un tombino prelevato sul posto. Il colpo ha causato un forte rumore, cosa che ha spinto diversi residenti della zona a telefonare subito al 112

Una volta dentro, i malviventi hanno letteralmente svuotato il magazzino, rifornito pochi giorni fa di sigarette - avrebbero asportato stecche per 20-25mila euro - per poi arraffare anche gratta e vinci e altro materiale, oltre al fondo cassa. Non contenti, i ladri hanno sradicato due slot machine asportandole dal negozio. Al momento è in corso la stima dei danni, ingenti anche per quanto riguarda la struttura. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, ma i malviventi si erano già dati alla fuga a bordo di un'auto scura. Nel locale non sono presenti telecamere di videosorveglianza. La settimana scorsa i malviventi avevano colpito un'officina di biciclette, il Costa Cafè e il Caffè Belli.

