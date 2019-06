Ennesimo furto al distributore, gestore disperato: "Colpito oltre 60 volte, mi hanno rubato 100mila euro"

Un incubo che dura da ben 37 anni. E' disperato Ivano, gestore della stazione di rifornimento Esso sulla Romea dir, all'altezza dei 'Tre Ponti', dopo l'ultimo colpo subìto nella notte tra domenica e lunedì. Tra l'1.30 - orario dell'ultimo controllo del personale di vigilanza notturna - e le 3, infatti, alcuni malviventi hanno tagliato con un flessibile la colonnina del self service in cui si inseriscono le banconote, aprendola e saccheggiandone il contenuto, quantificato in circa tremila euro, prima di darsi alla fuga. Sul posto si è precipitata la Polizia di Ravenna, che ha dato il via alle ricerche.

"In 37 anni sono stato vittima dei ladri oltre 60 volte - racconta disperato il gestore - Purtroppo abbiamo messo telecamere, allarme, fumogeni, ma loro arrivano incappucciati e riescono lo stesso a rubare. Ormai ci abbiamo fatto il callo, ma in realtà non ci si abitua mai. L'ultima volta, circa un anno fa, mi hanno rubato tutto quello che avevo nel locale, sigarette, gratta e vinci, prosciutti, e con un piccone hanno distrutto i computer e l'armadio blindato. Con tutti i soldi che mi hanno rubato in questi anni, avrei potuto comprarmi un appartamento: parliamo di circa 100mila euro".

Foto Massimo Argnani