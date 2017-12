La "banda del tombino" torna a colpire: saccheggiato un negozio in pieno centro

Non si placano i furti e le spaccate ai danni delle attività del centro storico: i commercianti, dopo la scoperta delle due bande sgominate nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine (tra le quali quella conosciuta come "banda del tombino"), speravano di poter trascorrere le feste in tranquillità, ma i ladri non si sono fermati neanche nella notte di Natale, quando hanno colpito un bar di piazza del Popolo.

Nella notte tra giovedì e venerdì, i malviventi sono tornati all'attacco: a essere preso di mira è stato il 71, negozio d'abbigliamento di via Cairoli, una zona ben videosorvegliata e centralissima. Qui i malviventi si sono intrufolati poco prima delle 4 e hanno prelevato il fondo cassa, di circa 200 euro, infrangendo la vetrata della porta d'ingresso con un tombino prelevato poco distante. Il colpo ha fatto scattare il sistema d'allarme del negozio. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia di Ravenna, ma i ladri erano già fuggiti. La squadra scientifica della Polizia ha effettuato i rilievi di legge per cercare di risalire ai colpevoli. La porta dell'attività, nell'infrazione, ha subito danni ingenti. Le forze dell'ordine non escludono che possa trattarsi della stessa banda che, nella notte, ha cercato di colpire anche un bar e una pizzeria.