Razzia nel negozio di biciclette: si lanciano con il furgone contro la vetrina

Brutto colpo nella notte tra martedì e mercoledì: a essere preso di mira, intorno alle 4.30, è stato il negozio di biciclette Specialissima in via Vulcano, a due passi dal Comando provinciale dei Carabinieri di via Pertini. Per intrufolarsi all'interno del locale, i malviventi hanno spostato le fioriere poste di fronte alla vetrata e poi si sono gettati contro il vetro usando un furgone come ariete.

Immediatamente è suonato l'allarme e in breve tempo sul posto sono arrivati le volanti di Polizia e i Carabinieri, ma la banda era già fuggita con un ingente bottino: si parla di 15 bici di alta gamma, tra le quali anche tre velocipedi dal valore di oltre cinquemila euro, senza contare i danni alle infrastrutture. Le indagini sono in mano alla squadra mobile della Questura di Ravenna, che sta visionando i filmati delle telecamere della zona. Il negozio era già stato vittima di un furto simile qualche anno fa.