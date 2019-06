Spaccata al negozio di articoli sportivi: ladri in fuga con 7mila euro di merce

Nottata di spaccate tra domenica e lunedì per il ravennate. La prima è avvenuta al negozio di articoli sportivi 'Sport shop' di vicolo Tacchini, in centro città. Qui, intorno all'1.30, è suonato l'allarme e sul posto si è precipitata la proprietaria insieme ai Carabinieri, ma in cinque minuti i malviventi sono riusciti ad arraffare un ingente bottino e a darsi alla fuga.

Per entrare, dopo essere arrivati con un'auto appostata proprio di fronte al negozio, hanno sforzato la porta utilizzando un piede di porco. I ladri sapevano come muoversi e a cosa puntare: hanno infatti rubato gli ultimi arrivi di scarpe e abbigliamento di alta gamma, marche Diadora e Lab84, per circa 6-7mila euro, oltre al fondo cassa di 850 euro che hanno sottratto fisicamente insieme al cassetto del registratore di cassa. Sul caso indagano i Carabinieri di Ravenna. Una seconda spaccata si è verificata ai danni di un tabacchi delle Bassette.