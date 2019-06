Ladri nella notte: allargano l'inferriata con un crick e si intrufolano nel ristorante

Altra nottata di spaccate quella tra lunedì e martedì, dopo la scorsa notte in cui a essere colpiti erano stati un negozio di abbigliamento sportivo e un tabacchi. A essere preso di mira, questa volta, è stato il ristorante-pizzeria 'Radicchio Rosso' di via Stradone. I malviventi si sono intrufolati nel locale intorno alle 2.30, allargando un'inferriata con un crick e approfittando di una finestra lasciata aperta. Subito è suonato l'allarme, ma in brevissimo tempo i ladri hanno sottratto il cassetto del registratore di cassa, contenente un centinaio di euro, e si sono dati alla fuga. I danni sono soprattutto strutturali, dal momento che hanno anche tagliato una rete e distrutto delle zanzariere. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna e il personale della Colas: ora i militari visioneranno i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.