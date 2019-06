I ladri ripuliscono il tabacchi: rubate sigarette per 15mila euro

Una seconda spaccata si è verificata nella notte tra domenica e lunedì nel ravennate. Dopo quella ai danni di un negozio di articoli sportivi del centro, a essere colpito è stato un tabacchi delle Bassette in via di Vittorio. Qui una banda di tre persone ha sfondato la vetrata del locale usando una mazza: una volta entrati, hanno arraffato sigarette per 15mila euro, oltre a migliaia di euro di gratta&vinci e a un centinaio di euro del fondo cassa. La stima precisa dei danni è ancora in fase di quantificazione.

Di quanto successo nella notte se n'è accorta la commessa lunedì mattina intorno alle 4, al momento dell'apertura. Non è ancora ben chiaro perchè l'allarme del locale non abbia suonato. Sul posto la Polizia con le volanti e la scientifica, che ora visionerà i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.