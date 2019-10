Le bici costose fanno gola ai ladri, nuova spaccata in Romagna: colpo da 35mila euro

Ancora negozi di biciclette nel mirino dei "soliti ignoti" in Romagna. Dopo il Cesenate e il Forlivese è scattata l'ora anche per la Bassa Romagna. E' successo nel cuore della nottata tra lunedì e martedì. Ad essere preso di mira è stato il negozio "M.d.m. Bicycles" di via Stroppata, ad Alfonsine. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso, la banda prima di colpire ha rubato un furgone a Fusignano.

La seconda fase del furto è iniziata intorno alle 3. Dopo aver spaccata la saracinesca del punto vendita, i malviventi sono entrati all'interno dell'attività, mettendo le mani su otto mountain bike marca "Cannodale" per un valore di circa 35mila euro. All'attivazione dell'allarme gli uomini dell'Arma sono subito giunti sul posto insieme al titolare del negozio, ma i ladri erano già uccel di bosco. La caccia all'uomo si è conclusa con un nulla di fatto. Dopo alcune ore è stato ritrovato il furgone usato per trasportare le bici, ovviamente vuoto.

E' stato abbandonato a Bagnacavallo. Nelle ultime settimane si sono verificati diversi furti di bici dal valore consistente. Non si esclude che ad agire possa essere la stessa banda, o comunque batterie ben organizzate. Refurtiva che normalmente finisce nel mercato nero del web.