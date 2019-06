Notte di spaccate nel ravennate: colpita di nuovo una tabaccheria

Altra nottata di spaccate nel ravennate. Oltre al furto commesso al ristorante-pizzeria 'Radicchio Rosso', sono stati almeno altri tre i colpi tentati o messi a segno nella notte tra lunedì e martedì. Nel primo caso, intorno all'1.45, i ladri sono andati alla tabaccheria di via Santucci (già colpita in passato) e hanno tentato di sfondare la vetrata laterale del locale con una mazza dopo aver allargato la saracinesca. Immediatamente, però, è suonato l'allarme e si sono attivati i fumogeni antifurto, quindi la banda si è data alla fuga a bordo di due auto. Sul posto indaga la Polizia di stato, sembrerebbe trattarsi di una banda di circa 4-6 persone. Un terzo tentato furto è avvenuto in un'altra tabaccheria di via Ravegnana e una quarta spaccata, ben più grossa, è avvenuta in un negozio di Cotignola.

Foto Massimo Argnani