Spacciavano cocaina tra Emilia Romagna, Toscana e Lombardia: trovati in un camping, in manette

Erano ricercati nel ferrarese, ma alla fine li hanno trovati in provincia di Ravenna. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato un 26enne e un 33enne, entrambi cittadini marocchini e residenti a Bologna, perché colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione, acquisto e cessione di cocaina per episodi commessi dal marzo 2016 al dicembre 2017 nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Bologna, i due stranieri arrestati avrebbero avuto il compito di curare gli interessi dell’associazione di cui facevano parte attraverso ripetute acquisizioni e cessioni di cocaina nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Firenze e Reggio Emilia. I due erano già ricercati da qualche giorno dall’Arma dei Carabinieri di Ferrara e sono stati rintracciati mercoledì mattina all’interno del Camping Classe di Lido di Dante, dove avevano preso in affitto un bungalow. Al termine delle formalità di legge i due stranieri sono stati condotti al carcere di Ravenna.