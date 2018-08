Spacciava droga negli stradelli vicino alla festa in spiaggia: pusher in manette

I Carabinieri della stazione di Marina di Ravenna, nella serata tra sabato e domenica, hanno sorpreso un 22enne, originario del Gambia, subito dopo aver ceduto sostanza stupefacente a tre ragazzi, tra cui un 15enne. Il tutto sarebbe successo nello stradello davanti a uno dei più noti bagni della frazione con serata danzante, frequentato da giovani.

Il pusher, secondo i militari, sostava in un area defilata e discreta tra le dune di sabbia, in posizione idonea a essere contattato da altre persone senza dare nell’occhio, con l’atteggiamento di chi aspetta di essere avvicinato. Il servizio dei Carabinieri, fatto di osservazione e attesa, ha dato i suoi frutti quando il 22enne sarebbe stato visto chiaramente cedere qualcosa ai clienti: dopo un fugace scambio di battute, i militari hanno osservato con quale circospezione venisse passato l’involucro contenuto nella mano destra. Potendo intuire che si trattasse di una compravendita di droga, i Carabinieri sono passati all’azione bloccando sia gli acquirenti che il 22enne.

I compratori, tre ragazzi italiani, sono stati trovati in possesso di 4 grammi di marijuana, mentre lo straniero ha tentato la fuga, ma i Carabinieri lo hanno raggiunto e ammanettato. Grazie agli elementi raccolti il giovane è stato tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima, che si è celebrata nella mattinata di lunedì. Per lui è arrivata la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, e multa di 2mila euro.

LE NOTIZIE DI OGGI