Spaccio di droga, arrestato un 56enne: in casa aveva 40 grammi di cocaina purissima

Un 56enne italiano, titolare di un’attività a Milano Marittima, è stato arrestato dai Carabinieri di Cervia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un certo “viavai” nei pressi dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno iniziato una perquisizione domiciliare. In casa del 56enne, in zona Castiglione, sono stati trovati 40 grammi di cocaina purissima, 2000 euro in contanti, 2 bilancini di precisione. La cocaina avrebbe fruttato nella vendita “al dettaglio” diverse migliaia di euro. Ora si trova agli arresti domiciliari: è comparso davanti al giudice che ha rinviato il processo a data da destinarsi.