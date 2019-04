Una 'centrale dello spaccio' in centro storico: tre giovani in manette

La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani, rispettivamente di 18 e 21 anni, e un 19enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di lunedì gli investigatori delle Squadre Mobili di Forlì e Ravenna hanno effettuato a Faenza un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. Per diverse ore gli investigatori hanno osservato l’andirivieni di persone nei pressi di una abitazione del centro faentino. In particolare il 21enne, appena uscito dall'abitazione in compagnia del 19enne, sarebbe stato visto cedere a un uomo un involucro risultato poi contenere 25 grammi di marijuana.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando tutti i presenti. L’immediata irruzione nell’appartamento, al cui interno è stato identificato il 18enne, ha permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare 1,81 chilogrammi di hashish, 776 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina. La maggior parte della droga è stata rinvenuta già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, occultata nella camera da letto e nel garage all’interno di una valigia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i tre uomini sono stati arrestati: il 21enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, mentre gli altri due sono stati condotti presso il proprio domicilio in attesa di giudizio. All’udienza di martedì, che si è svolta presso il Tribunale di Ravenna, i tre sono stati condannati a due anni di reclusione, 2.500 euro di multa ciascuno e successivamente rimessi in libertà.