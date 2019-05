Spacciò una dose di cocaina fatale per un 25enne: arrestato pusher di 31 anni

E' accusato di aver spacciato la dose di cocaina costata la vita ad un forlivese di 25 anni. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, hanno arrestato con le accuse di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto un magrebino di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici e per clandestinità. Lo spacciatore, a seguito di un’articolata attività di ricerca, è stato rintracciato nel faentino.

La vita del 25enne si è spezzata lo scorso 4 marzo nei bagni del parco della Resistenza, a pochi passi del centro di Forlì. Accanto al corpo senza vita venne trovata una siringa semivuota. I primi accertamenti medico legali avevano indirizzato fin da subito gli inquirenti: il decesso era verosimilmente collegato ad un'overdosa da cocaina. I Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Filippo Santangelo, hanno quindi ricostruito le ultime ore di vita della vittima, arrivando così ad individuare lo spacciatore che gli ha ceduto la dose.

Il 3 marzo, giorno precedente al decesso, il 25enne si era più volte recato a Faenza, dove, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era solito acquistare dal magrebino la cocaina. La droga veniva pagata col baratto di un pc ed alcuni smartphone rubati. Elementi alla mani, il 27 aprile scorso il giudice per le indagini preliminari, Giorgio Di Giorgio, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'extracomunitario. L'arresto è avvenuto il 29 aprile scorso dopo un'articolata attività di ricerca nel Faentino. Dopo l'interrogatorio è stato associato in carcere.