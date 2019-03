Spaccio di droga, arrestato un 25enne: aveva oltre un etto di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne cittadino serbo, residente a Ravenna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Venerdì sera un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di due giovani che si trovavano nei pressi dell’Ospedale Santa Maria delle Croci.

Nel corso dell’identificazione uno dei due ragazzi, risultato pregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, manifestava un ingiustificato nervosismo e insofferenza all’accertamento che ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo procedendo alla perquisizione personale dei due giovani alla ricerca di armi. La perquisizione ha dato esito positivo in quanto il giovane è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane trasparente, che occultava all’interno degli slip, che è risultato contenere hashish per un peso di 94 grammi.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del ragazzo ha permesso ai poliziotti di rinvenire e sequestrare altri 10 grammi di hashish, oltre a materiale per il peso e il confezionamento della droga. Il 25enne è stato quindi dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di legge, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice Unico presso il Tribunale di Ravenna ha concesso i termini a difesa, con obbligo di firma, rinviando la celebrazione del processo al 16 aprile prossimo.