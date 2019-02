Spaccio di droga, deve scontare la condanna: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna, all’esito di mirato servizio, hanno rintracciato ed arrestato un 57enne pregiudicato marocchino, su cui pendeva l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna, dovendo espiare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 57enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere per l'espiazione della pena.