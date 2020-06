Spaccio di droga, furti di rame e maltrattamenti animali: raffica di denunce

Con la fine del lockdown sono ripresi anche i controlli, al fine di tutelare la sicurezza urbana e contrastare il degrado urbano, da parte della Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina. I controlli hanno affiancato i posti di blocco e pattugliamenti per le strade disposti per assicurare, tra l'altro, la sicurezza stradale e il rispetto delle norme anticovid e l’attività di rilievo dei sinistri stradali.

Nel corso delle sole operazioni di tutela della sicurezza urbana sono state identificate oltre 50 persone e 80 veicoli. Le attività specifiche di tutela della sicurezza urbana hanno portato alla denuncia di tre cittadini stranieri, tutti già noti alle forze dell'ordine, e alla segnalzione in Prefettura di tre cittadini - due italiani e uno straniero - come assuntori di stupefacenti.

In particolare martedì mattina gli agenti hanno fermato, in corso Garibaldi a Faenza davanti alla Conad, un 38enne nigeriano sorpreso a cedere droga a un connazionale. Per l’uomo, in Italia come richiedente asilo, essendo la quantità di droga trovata in suo possesso esigua è scattata la semplice denuncia a piede libero, mentre per l’acquirente è scattata la segnalazione amministrativa in prefettura in qualità di consumatore. Segnalati come consumatori anche due giovani faentini trovati, nei giorni scorsi, in possesso di stupefacenti durante una perquisizione domiciliare eseguita dai vigili manfredi su disposizione della Procura per altri motivi.

Denunciati poi a piede libero per smaltimento illecito di rifiuti due 50enni bosniaci, già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a bruciare matasse di fili di plastica in zona Reda al fine di ricavarne il rame posto all’interno. Sono poi state contestate anche alcune violazioni delle norme regionali per la custodia non corretta di animali a Castel Bolognese. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli in specifiche zone di Faenza, dove vengono segnalati problemi di degrado urbano.