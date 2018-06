Spaccio di droga in città: in due accompagnati ai centri d'espulsione

La Polizia di Stato ha identificato due cittadini tunisini, entrambi noti alle forze dell'ordine, trovati in città nei giorni scorsi. Stante i precedenti penali per entrambi relativi allo spaccio di stupefacenti in città, oltre ad alcuni decreti di espulsione a cui non avevano ottemperato, i due sono stati condotti in Questura al fine di rendere operative le espulsioni.

Il 38enne e il 40enne, dopo il nulla osta della Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati il primo al Centro di identificazione ed espulsione di Torino, mentre il secondo è stato destinato a quello di Bari. Durante l’effettuazione dei controlli in città, l’Ufficio Immigrazione della Questura valuta caso per caso i presupposti per effettuare l’immediata espulsione dal Territorio Nazionale, soprattutto verso quelle persone ritenute socialmente pericolose.