Nascondeva in casa oltre 600 grammi di cocaina: arrestato spacciatore

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato lunedì un quarantacinquenne italiano per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare a Cervia, sono stati rinvenuti 54 confezioni termosigillate di cocaina, di vario peso, per un totale di 639 grammi. La droga era custodita in delle scatole di plastica nella stanza da letto. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti anche del materiale da confezionamento e un fucile calibro 12, marca Breda, illegalmente detenuto. Il cervese, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.