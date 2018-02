Faenza, serra artigianale in casa per coltivare la "maria": blitz e arresto

In casa aveva allestito una serra artigianale per coltivare la marijuana. Un faentino di 47 anni, vecchia conoscenza nel “giro” dello spaccio di droga della zona, è stato arrestato nella nottata tra venerdì e sabato dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza con le accuse di coltivazione illecita e detenzione di sostanze stupefacenti. Il blitz dell'Arma è avvenuto all’interno di un appartamento che si trova nella zona dell'Orto Bertoni.

Prima di fare irruzione nell’abitazione del presunto spacciatore, i militari dell’arma avevano rivolto per qualche giorno le loro “attenzioni” verso il 47enne faentino. Appena hanno messo piede nella casa del sospettato, i carabinieri hanno riconosciuto l’inconfondibile odore pungente della “cannabis”. Infatti, nella camera da letto, hanno trovato due “serre domestiche” rivestite di materiale riflettente e complete di tutti gli accessori con all’interno 19 piantine di “marijuana” verdeggianti e rigogliose, alte all’incirca un metro.

Inoltre, in cucina, i militari hanno pensato bene di dare un’occhiata perfino nel forno dove sono stati trovati quasi 150 grammi di hashish oltre a circa 100 grammi di marijuana essiccata. anche nelle tasche degli indumenti che l’uomo aveva indosso sono state recuperate piccole quantità di “erba”. Il 47enne è stato quindi arrestato in flagranza. Il giudice Beatrice Marini ha convalidato l’arresto ed ha concesso i termini a difesa, rinviando il processo al 5 aprile. L'uomo è stato rimesso in libertà, ma gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a faenza, con il divieto di uscire dall’abitazione durante le ore notturne.