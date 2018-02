Via vai sospetti a Lido di Classe: i Carabinieri indagano e stanano un pusher

Da alcuni giorni era stato notato un movimento sospetto d'auto a Lido di Classe, in particolare nella zona di via Da Verrazzano. Le indagini dei Carabinieri di Savio hanno consentito di scoprire un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, un marocchino di 30 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, nullafacente ed irregolare sul territorio, è stato arrestato venerdì sera al termine di un'attività di controllo con i militari in borghese. Gli uomini dell'Arma hanno sorpreso l'extracomunitario nell'atto di cedere una dose di cocaina ad un italiano classe 1969, già noto come assuntore. Il trentenne, subito perquisito, è stato trovato con tre dosi di cocaina, per un totale di circa due grammi, e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Processato per direttissima dopo aver trascorso la nottata nella cella di sicurezza del comando dell'Arma di Cervia, il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendolo in libertà in attesa della prossima udienza poichè sono stati concessi i termini a difesa.