Lugo, controlli dell'Arma: un arresto e tre denunce per spaccio di droga

I Carabinieri del Comando Compagnia di Lugo, in particolare quelli impegnati in servizio di pronto intervento, nei primi tre mesi dell’anno, a seguito di mirati servizi preventivi disposti per il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti ed il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche, specie alla guida di veicoli, hanno tratto in arresto per attività di spaccio di sostanze stupefacenti un magrebino domiciliato in Fusignano e denunciato tre stranieri ed un cittadino italiano, residenti nel lughese e nella provincia di Ravenna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di controlli stradali sono stati trovati in possesso di varie dosi di droga ben confezionate per la successiva cessione.

I servizi eseguiti su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Lugo hanno permesso di segnalare all'autorità amministrativa 17 persone residenti nella provincia come assuntori di sostanze stupefacenti permettendo di recuperare e sottoporre a sequestro penale ed amministrativo dall’inizio dell’anno circa 150 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e cocaina. I controlli effettuati hanno consentito, inoltre, di ritirare 11 patenti di guida. Nel trimestre in considerazione i Carabinieri hanno anche deferito alla nove automobilisti colti sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Nella circostanza una persona che aveva la materiale disponibilità del veicolo, a seguito di sinistro stradale dalla medesima causato, si è vista sottoporre a sequestro amministrativo la propria vettura.