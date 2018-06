Spacciava Lsd ai giardini pubblici: giovane in manette

Proseguono i controlli del territorio da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel pomeriggio di giovedì, nei pressi dei giardini pubblici di viale Santi Baldini, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha individuato un 19enne ravennate, noto per precedenti in materia di sostanze stupefacenti commessi da minorenne.

I militari avrebbero osservato il giovane cedere a due coetanei qualcosa e poi dileguarsi velocemente, in quella che sembrava una chiara cessione di stupefacente: una volta fermato, dopo le iniziali reticenze, a seguito di perquisizione lo hanno trovato in possesso di tre "blotter" (quadrati di carta assorbente) risultati essere intrisi di lsd psichedelico. Considerati gli elementi raccolti dagli investigatori il giovane è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Venerdì mattina, con l’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari, in attesa della prossima udienza.