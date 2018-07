Spaccio in zona stazione, pusher tenta di nascondersi: preso

Un 35 enne di origine tunisine è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ieri dai Carabinieri di via Alberoni. Una pattuglia, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, ha notato due giovani allontanarsi rapidamente da un soggetto, di origine nord africana, dal quale avevano ricevuto qualcosa. Lo straniero alla vista dei carabinieri ha tentato di nascondersi. Bloccato dai militari è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina del peso di 1,5 grammi, e quasi cento euro frutto dell’attività di spaccio. Il pusher, in Italia senza fissa dimora e già noto per precedenti specifici, di fronte alle evidenze raccolte è stato tratto in arresto. Sabato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che, con la convalida dell’arresto e la richiesta di patteggiamento, lo ha condannato a quattro mesi di reclusione con una multa di 800 euro