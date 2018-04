Spazi accessibili, si presenta il progetto "Castel Bolognese Città in CAA"

Giovedì, alle 20.30, nella Sala Consiliare del Comune di Castel Bolognese sarà presentato agli esercenti ed enti pubblici “Castel Bolognese Città in CAA”, un progetto di comunicazione urbana facilitata per rendere gli spazi pubblici accessibili a tutti e per promuovere l’autonomia con persone che hanno difficoltà di comunicazione. Il progetto nasce dalle associazioni Autismo Faenza Onlus e Fare Leggere Tutti, è finanziato dal Rotary Club Castel Bolognese Romagna-Ovest ed è appoggiato dal Comune di Castel Bolognese e dalle varie associazioni degli esercenti. Il progetto mette a disposizione dei commercianti e della comunità gli strumenti per diventare un ambiente aperto ed accogliente che realizza la vera integrazione.