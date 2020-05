Spazi recintati e tavoli sotto agli ombrelloni: l'idea per l'estate 2020 in spiaggia

Dopo l'idea dei plexiglass e di quella dei pallet di legno, arriva un'altra proposta per l'estate 2020 sulle spiagge romagnole. Quella messa a punto dall'azienda "Alfiere" di Fusignano - specializzata nella realizzazione di progetti e allestimenti per manifestazioni internazionali, show room ed eventi vari - si chiama “Ri-mare” ed è mirata agli stabilimenti balneari romagnoli per aiutare gli imprenditori a riorganizzare i propri spazi in spiaggia allineandoli con le disposizioni regionali, che permettono l’apertura degli stabilimenti balneari a partire da lunedì 18 maggio, ma solo a patto di seguire una serie di direttive legate alla sicurezza.

In questi giorni sono partiti i primi colloqui con gli operatori balneari, e già alcuni stabilimenti - come il Bbk a Punta Marina e il Royal Beach di Milano Marittima - hanno aderito al progetto. Il progetto prevede l'affiancamento dell’imprenditore balneare attraverso un servizio, personalizzato e su misura, di riprogettazione e riorganizzazione degli spazi, dei flussi di transito e della modalità di fruizione dei servizi all’interno dello stabilimento balneare. A seguito del sopralluogo da parte dei progettisti, nell’arco di tre giorni ogni stabilimento riceverà un progetto su misura. Sarà poi il titolare a decidere se affidarsi all'azienda anche per la parte operativa. In quel caso, la ditta di Fusignano potrà fornire e allestire una serie di prodotti, fra cui le attrezzature per il consumo dei pasti all’ombrellone: tavoli, vassoi, transporter, carrelli portavivande. le attrezzature per la realizzazione delle corsie e delle delimitazioni degli spazi, l’attrezzatura per predisporre l’accesso, i transiti e l’uscita dallo stabilimento balneare e la strumentazione e i servizi per la sanificazione.