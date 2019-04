Paga il caffè con 50 euro falsi e si allontana velocemente: subito arrestato

E' finito nei guai per aver smerciato una banconota falsa. Un ravennate di 56 anni, con precedenti specifici alle spalle, è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ravenna. I militari sono stati allertati dalla titolare di un bar della zona stadio: la signora ha denunciato che un uomo aveva pagato un caffè con una banconota da 50 euro falsa e ricevuto il resto si era velocemente allontanato. Grazie alle precise indicazione fornite dalla commerciante la pattuglia ha immediatamente rintracciato in zona l’uomo. Quest'ultimo è stato così tratto in arresto in flagranza. Venerdì, dopo la convalida, il Giudice del Tribunale di Ravenna, con la richiesta di patteggiamento, lo ha condannato a 8 mesi di reclusione.