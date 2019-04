Spesa solidale: fai acquisti al supermercato e aiuti lo Ior

In occasione della settimana pasquale la solidarietà prende vita al supermercato Conad “La Rotonda” di via Ricci Curbastro a Lugo. Dal 14 al 20 aprile il punto vendita destinerà 10 centesimi per ogni scontrino a sostegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo per i servizi assistenziali portati avanti presso l’Hospice “Benedetta Corelli Grappadelli” di Lugo, presso il “Servizio di Oncologia” dell’Ospedale Umberto I° di Lugo e a favore dei programmi oncologici adottati in collaborazione con l’Azienda Sanitaria della Romagna.