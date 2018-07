Spettacoli, mostre e tanti cittadini alla festa d'estate "Bizzuno Insieme"

Tanti cittadini hanno partecipato alla Festa d’Estate Bizzuno Insieme, che si è svolta al Parco dei Tigli di Bizzuno di Lugo da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio. All’iniziativa era presente anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che venerdì ha inaugurato la festa. Nelle tre giornate dell’evento si sono alternati diversi spettacoli e momenti musicali, oltre alla mostra fotografica a cura del gruppo fotografico “Il Circolino”, visitabile per l’intera durata della festa. Numerosi anche i volontari che hanno lavorato allo stand gastronomico della festa, in funzione in tutte le giornate dell’iniziativa. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Bizzuno Insieme”, con il patrocinio del Comune di Lugo.