Spettacolo in cielo: oltre cento aeromodelli per vincere la "Coppa d'Oro"

Si è svolta sabato 8 e domenica 9 settembre all'aeroporto di Villa San Martino di Lugo la 55esima edizione della Coppa d'oro organizzata dalla Sezione Aeromodellismo dell’aero club “Francesco Baracca”. La Coppa è probabilmente la più longeva gara di aeromodellismo al mondo; quest'anno con 103 concorrenti partecipanti nelle quattro categorie è la gara internazionale con la più massiccia partecipazione, seconda solo al mondiale.

I concorrenti, di venti diverse nazionalità, si sono confrontati nelle quattro categorie del volo vincolato circolare, con ottime condizioni meteo e un caldo sole estivo. Nella Velocità, assente per infortunio il neocampione del mondo Luca Grossi; netto il predominio dei russi Andrey Kalinin (300,9 Km/h) e Pavel Rebrov (297,7), ma al terzo posto si è piazzato Ivo Pirazzoli, con 294 km/h. In Acrobazia domina ancora una volta (è la sua ottava vittoria) Marco Valliera, vicecampione del mondo, seguito dal francese Alexander Gauthier e dal ceco Pawel Benes. Prestazioni elevatissime nella gara di inseguimento Team Racing, che ha visto una selezione serratissima, poi la finale è stata vinta dall'equipaggio misto russo/lituano Sergeiy Dozhodaev/Algis Grigartas, seguiti dagli ucraini Volodymir Makarenko/Volodymir Fulitka e dai fratelli francesi Pascal e George Surugue. Come sempre spettacolari i voli del Combat, che ha visto vincitore il danese Andre Bartelsen, seguito dalla belga - ma di origini moldave - Natalia Dementieva, mentre al terzo posto si piazza Maurizio Anastasi, che si laurea anche campione italiano 2018, essendo questa gara valida come prova unica di campionato italiano.